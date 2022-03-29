В СНБО разоблачили очередные фейки и манипуляции российских оккупантов

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разоблачил очередные фейки и манипуляции российских оккупантов. Противник произвел их 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра.

"Сотрудники ЦПД при СНБО собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг произвел в течение 28 марта", - говорится в сообщении.

Так, министр реинтеграции временно оккупированных Ирина Верещук заявила о том, что 28 марта в целях безопасности гуманитарные коридоры открываться не будут. В ответ на это минобороны России выпустило фейк, в котором заявило, что якобы "украинская сторона вела огонь из стрелкового оружия и минометов на сумском и запорожском направлениях, препятствуя эвакуации мирного населения".

Еще один фейк российское минобороны выпустило об "украинских националистах на бандеромобилях". Оккупанты заявили, что они якобы "обстреляли из минометов очереди возле магазинов и банкоматов, убив трех человек".

В свою очередь минюст России включил в реестр СМИ-иностранных агентов Deutsche Welle, один из самых надежных источников информации в мире. В ЦПД подчеркнули, что это манипуляция со стороны страны-захватчицы.