Украинцев предупредили о фейке о якобы списании с карт средств на ВСУ, если нападет РФ

Центр стратегических коммуникаций разоблачил фейк о DDoS-кибератаке на банки и государственные сайты Украины . Утверждалось, что это якобы было "тестирование" по списанию денег со счетов украинцев на нужды Вооруженных сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций.

Как отметили в Центре, информацию о том, что DDoS-атаки на сайты банков Украины - это якобы "тестирование" правительством страны ограничения объема денежных средств на счетах украинцев для последующей передачи их военным. Отмечается, что эту дезинформацию распространяет фейковый Telegram-канал от имени "Национального корпуса".

"Национальный Корпус" сообщил, что вышеупомянутый аккаунт фейковый", - говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что никто не собирается забирать деньги с банковских счетов украинцев и передавать их Вооруженным силам Украины "Все банки на территории Украины работают в рамках действующего законодательства. А законом подобный механизм "заимствования" не предусмотрен", - уточнили в ведомстве.