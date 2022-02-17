Українців попередили про фейк про нібито списання з карт коштів на ЗСУ, якщо нападе РФ

Центр стратегічних комунікацій викрив фейк про DDoS-кібератаці на банки та державні сайти України . Стверджувалося, що це нібито було "тестування" зі списання грошей з рахунків українців на потреби Збройних сил країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій.

Як зазначили в центрі, інформацію про те, що DDoS-атаки на сайти банків України - це нібито "тестування" урядом країни обмеження обсягу грошових коштів на рахунках українців для подальшої передачі їх військовим. Зазначається, що цю дезінформацію поширює фейковий Telegram-канал від імені "Національного Корпусу".

"Національний Корпус" повідомив, що вищезгаданий аккаунт фейковий", - йдеться в повідомленні.

У центрі підкреслили, що ніхто не збирається забирати гроші з банківських рахунків українців і передавати їх Збройним силам України "всі банки на території України працюють в рамках чинного законодавства. А законом подібний механізм "запозичення" не передбачений", - уточнили у відомстві.