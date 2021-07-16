Для украинцев открылись еще два туристических направления
Фото: для украинцев открывают границы Маврикий и Словения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Для украинцев открыли границы для путешествий еще две страны. Это Словения и Маврикий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Кроме того, Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом.
"Еще два туристических направления открываются для украинцев: Словения и Маврикий разрешили въезд нашим гражданам с туристической целью", - говорится в сообщении.
Напомним, режим временного въезда в Словению разрешен для граждан Украины.
Отметим, ЕС разрешил въезд для туристов из Украины.
В МИД после этого сообщили, что каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев.