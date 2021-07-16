ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Для українців відкрились ще два туристичні напрямки

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 липня 2021 12:08
Для українців відкрились ще два туристичні напрямки Фото: для українців відкривають кордони Маврикій та Словенія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Для українців відкрили кордони для подорожей ще дві країни. Це Словенія та Маврикій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Крім того, Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом.

"Ще два туристичних напрями відкриваються для українців: Словенія та Маврикій дозволили в'їзд нашим громадянам із туристичною метою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, режим тимчасового в'їзду до Словенії дозволений для громадян України.

Зазначимо, ЄС дозволив в'їзд для туристів з України.

У МЗС після цього повідомили, що кожна країна ЄС буде приймати своє рішення про допуск українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
кордон МЗС
NEWS
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі