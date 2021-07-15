Еще одна страна открылась для украинских туристов
Фото: Словения открылась для украинских туристов (GettyImages)
Для украинских туристов открыла границы еще одна страна. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что это Словения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интерактивную карту МИД.
Режим временного въезда в Словению разрешен для граждан Украины при условии наличия одного из этих документов:
- предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы)
- отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы),
- сертификат о прививках против COVID-19.
Также разрешен режим временного транзита в течение 12 часов.
Напомним, вчера стало известно, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины, но решение будет опубликовано сегодня.
В МИД после этого сообищили, что каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев.