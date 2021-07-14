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ЕС разрешил въезд для туристов из Украины, решение будет завтра, - журналист

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Брюссель, Среда 14 июля 2021 12:29
ЕС разрешил въезд для туристов из Украины, решение будет завтра, - журналист Фото: Евросоюз разрешил въезд для украинцев (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз пересмотрел список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд при условии соблюдения определенных требований. На этой неделе в него внесут Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", - отметил журналист.

Как отмечает брюссельский кореспондент The Guardian Дженнифер Ранкин, дипломаты единогласно согласились добавить в список Украину, но убрать Таиланд и Руанду. При этом внесение в список Великобритании не обсуждается.

Отметим, рекомендация ЕС не является обязательной для стран-участниц, и они могут самостоятельно принимать решение о допуске и или не допуске граждан третьих стран.

Напомним, ранее спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии РБК-Украина говорил, что МИД работает над включением Украины в список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в Евросоюз.

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