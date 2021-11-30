Украинцев, имеющих земельные паи, обложили новым налогом

Теперь все украинцы, в собственности которых есть земельные паи, обязаны будут платить минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара. Такая норма содержится в так называемом "ресурсном" законе, который приняла во втором чтении и в целом Верховная рада .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на сайте парламента.

Налоги придется платить также, если участок расположен в черте города (фактически, это огород): если размер этого огорода 0,5 га (50 соток), придется платить фиксированный налог. Причем даже если человек выращивает на нем продукцию исключительно для собственного потребления, и не продает ее на рынке.

Что касается сельскохозяйственных земельных участков, которые расположены за пределами населенных пунктов - то они должны будут платить не менее минимальной суммы налога, примерно 1,5 тыс. грн с 1 гектара.

Характерно, что это повышение никак не повлияет на крупные агрохолдинги, так как они не являются владельцами земли - исключительно на небольших фермеров и имеющих землю крестьян.