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Налоговый законопроект 5600 включили в повестку дня Рады на этой неделе

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Украина, Понедельник 18 октября 2021 12:24
Налоговый законопроект 5600 включили в повестку дня Рады на этой неделе Фото: глава Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Налоговый законопроект №5600 включен в повестку дня Верховной рады на этой неделе. Рассматривать будут по сокращенной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева на согласительном совете, который транслировался на Youtube.

"Большой интерес вызывает законопроект 5600, т.е. это ресурсный законопроект, который стоит на этой неделе", - сказал он.

В свою очередь спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил на брифинге, что законопроект рассмотрят в четверг, 21 октября.

Ранее Верховная рада приняла решение рассматривать законопроект №5600 по сокращенной процедуре. После этого финансовый комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении. Из 159 предложенных поправок депутаты отклонили 29.

Законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Документ касается как предприятий, так граждан Украины.

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.

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