Налоговый законопроект 5600 включили в повестку дня Рады на этой неделе

Налоговый законопроект №5600 включен в повестку дня Верховной рады на этой неделе. Рассматривать будут по сокращенной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева на согласительном совете, который транслировался на Youtube.

"Большой интерес вызывает законопроект 5600, т.е. это ресурсный законопроект, который стоит на этой неделе", - сказал он.

В свою очередь спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил на брифинге, что законопроект рассмотрят в четверг, 21 октября.

Ранее Верховная рада приняла решение рассматривать законопроект №5600 по сокращенной процедуре. После этого финансовый комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении. Из 159 предложенных поправок депутаты отклонили 29.