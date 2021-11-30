Українців, які мають земельні паї, обклали новим податком

Наразі всі українці, у власності яких є земельні паї, зобов'язані будуть сплачувати мінімальний податок у 1,5 тис. грн з кожного гектара. Така норма міститься в так званому "ресурсному" законі, який прийняла у другому читанні та загалом Верховна рада .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на документ, розміщений на сайті парламенту.

Податки доведеться платити також, якщо ділянка розташована в межах міста (фактично це город): якщо розмір цього городу 0,5 га (50 соток), доведеться платити фіксований податок. Причому навіть якщо людина вирощує на ній продукцію виключно для власного споживання і не продає її на ринку.

Щодо сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів - вони повинні будуть платити не менше мінімальної суми податку, приблизно 1,5 тис. грн з 1 гектара.

Характерно, що це підвищення ніяк не вплине на великі агрохолдинги, оскільки вони не є власниками землі - виключно на невеликих фермерів та селян, що мають землю.