За попавшими в ДТП в Венгрии украинцами выехал спецтранспорт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из Украины выехал спецтранспорт, который доставит пострадавших украинцев домой

За украинцами, которые пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в Венгрии на международной трассе, выехал спецтранспорт. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Как отмечается, с целью эвакуации наших граждан из больницы г. Хатван в Венгрии, которые попали в ДТП, из Украины выехал спецтранспорт, который доставит людей к точке пересечения государственной границы.

Как сообщалось, в транспорте, попавшем в ДТП, находились 9 украинцев, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, остальные в удовлетворительном. Всех их госпитализировали в больницу, где они прошли внеочередной медицинский осмотр и получили медицинскую помощь. Выполняется протокол представителями дипломатического корпуса Украины.

Напомним, в Венгрии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус, который эвакуировал украинцев, из восьми человек, находившихся в салоне транспортного средства, двое - в тяжелом состоянии.

Также в Словакии микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, в результате чего погибли двое украинцев.