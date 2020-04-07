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За українцями, які потрапили в ДТП в Угорщині, виїхав спецтранспорт

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 13:54
За українцями, які потрапили в ДТП в Угорщині, виїхав спецтранспорт
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

З України виїхав спецтранспорт, який доправить потерпілих українців додому

За українцями, які постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася в Угорщині на міжнародній трасі, виїхав спецтранспорт. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу Закарпатської ОДА.

Як зазначається, з метою евакуації наших громадян з лікарні м.Хатван в Угорщині які потрапили у ДТП, з України виїхав спецтранспорт, який доправить людей до точки перетину державного кордону.

Як повідомлялось, у транспорті, який потрапив у ДТП перебувало 9 українців, двоє з яких перебуває у важкому стані, а всі інші у задовільному. Всіх їх госпіталізували до лікарні, де вони пройшли позачерговий медичний огляд та отримали медичну допомогу. Наразі виконується протокол представниками дипломатичного корпусу України.

Нагадаємо, в Угорщині у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус, який евакуйовував українців, з восьми людей, які були у салоні транспортного засобу, двоє - у тяжкому стані.

Також у Словаччині мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, в результаті чого загинули двоє українців.

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