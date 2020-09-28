Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Армению

Фото: ситуация в Нагорному Карабахе (facebook.nkrmil)

Украинское посольство обратилось к украинцам с просьбой воздержаться от поездок в Армению. Вместе с тем, посольство призывает не посещать Нагорный Карабах.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Ведомство, в частности, призывает украинцев, которые там уже находятся, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границе.

"В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало, что сейчас происходит на районе Нагорного Карабаха.

Отметим, что в России предложили сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху.

Тем временем Канада предложила посредничество в конфликте в Нагорном Карабахе.

РБК-Украина писало, что в Азербайджане назвали конфликт с Арменией отечественной войной. Также Азербайджан объявил частичную мобилизацию.