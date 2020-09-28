ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Канада предложила посредничество в конфликте в Нагорном Карабахе

Оттава, Понедельник 28 сентября 2020 13:11
Канада предложила посредничество в конфликте в Нагорном Карабахе
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Украина

Канада может стать посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Она предлагает помощь в дополнение к механизму урегулирования под эгидой ОБСЕ.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

По его словам, он провел переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацакяном.

"Я обсудил со своим армянским коллегой атаки в зоне нагорно-карабахского конфликта и текущую ситуацию. Я предложил нашу помощь в изучении механизмов снятия напряженности в дополнение к переговорам под эгидой ОБСЕ", - отметил Шампань.

Напомним, ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что бои в Нагорном Карабахе для Баку являются "Великой отечественной войной". Кроме того, подчеркивается, что Азербайджан действует якобы в рамках международного права.

Сегодня Баку и Ереван обвинили друг друга в использовании наемников с боевым опытом в Сирии и странах Ближнего Востока. Армянская сторона заявила, что Турция якобы перебросила тысячи бойцов. А в Министерстве обороны Азербайджана утверждают, что среди погибших армянских военных были наемники.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика КанадаАрменияАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь