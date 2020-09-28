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Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Вірменії

Нагірний Карабах, Понеділок 28 вересня 2020 15:15
Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Вірменії
Фото: ситуація в Нагорному Карабасі (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Про це повідомляє прес-служба посольства.

Відомство, зокрема, закликає українців, які там вже перебувають, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону.

"У зв’язку із загостренням воєнного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, посольство України в Республіці Вірменія рекомендує тимчасово утриматись від поїздок до Вірменії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що зараз відбувається на районі Нагірного Карабаху.

Зазначимо, у Росії запропонували зробити Крим майданчиком для переговорів по Карабаху.

Тим часом, Канада запропонувала посередництво в конфлікті у Нагірному Карабасі.

РБК-Україна писало, що в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією вітчизняною війною. Також Азербайджан оголосив часткову мобілізацію.

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