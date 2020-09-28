Конфликт Армении и Азербайджана: что сейчас происходит

Фото: военные (facebook.nkrmil)

Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Правительство Армении объявило военное положение, а в Азербайджане объявлена частичная мобилизация, что сейчас происходит - в материале РБК-Украина.

Украина сделала заявление из-за конфликта Армении и Азербайджана

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина обеспокоена ситуацией вокруг Карабаха.

"Стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы не гибли люди", - заявил он.

У Алиева назвали конфликт стран Отечественной войной

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на брифинге для послов и дипломатов, что происходит Отечественная война.

"Мы также хотим видеть реальную позицию государств на данный момент", - заявил он.

В Азербайджане заявили о 26 раненных мирных жителях

Генпрокуратура Азербайджана сообщает, что за сутки число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации в Карабахе, увеличилось до 26.

В МИД страны также сообщили, что погибли 6 мирных азербайджанцев.

Армения опровергает взятие военнопленных

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у армянской стороны нет военнопленных, в том числе азербайджанского генерала. Ранее эту информацию распространяла другая сторона конфликта.

Фото: военные (facebook.nkrmil)

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о продолжении обстрелов.

"Противник наносит удары по населенным пунктам, удары приходятся по городу Мартакерт. Вчера армянской стороне удалось занять ряд новых позиций", - сказал он на брифинге.

По его данным, с армянской стороны есть порядка 200 раненых военнослужащих, часть которых переправлена в Ереван.

Реакция мира

Китай призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе и диалогу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил беспокойство своей страны вооруженным противостоянием на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. Он требует диалога сторон.

В МИД России заявили, что у этого конфликта может быть только мирное решение.

Отметим, 27 сентября Азербайджан заявил о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Армении заявили о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации.

Также президент Азербайджана заявлял о намерениях покончить с конфликтом в Нагорном Карабахе.