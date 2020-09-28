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В Азербайджане назвали конфликт с Арменией отечественной войной

Баку, Понедельник 28 сентября 2020 12:28
В Азербайджане назвали конфликт с Арменией отечественной войной
Фото: Хикмет Гаджиев (azertag.az)
Автор: Анастасия Рокитна

Боестолкновения азербайджанских и армянских военных продолжаются. В Азербайджане заявили, что хотят мира и диалога, однако это Великая отечественная война.

Об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает APA.

По его словам, Азербайджан требует, чтобы Армения положила конец оккупации.

"Это Великая отечественная война. На территории Азербайджана объявлено военное положение, сегодня объявлена частичная мобилизация. Азербайджан действует в рамках международного права, чего нельзя сказать об армянских вооруженных силах", - заявил он.

Напомним, Армения заявила о переброске "турецких боевиков" в Карабах, однако Азербайджан это опроверг.

Также сообщалось, что Азербайджан объявил частичную мобилизацию. В ходе боев армия заняла несколько населенных пунктов в Нагорном Карабахе, стороны заявляют о сотнях погибших военных.

О том, что сейчас происходит между странами говорится в материале РБК-Украина.

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