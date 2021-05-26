Украинцам разрешили выезжать из Крыма и ОРДЛО на авто без техпаспорта

Сообщается, что таким правом могут воспользоваться жители оккупированного Донбасса или Крыма, которые потеряли свидетельство о регистрации транспортного средства - техпаспорт. Или если он пришел в негодность.

В таком случае разрешается один раз пересечь КПВВ на основании копии регистрационной карточки. Эта копия выдается территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД по месту обращения владельца.

Фото: постановление Кабмина