Українцям дозволили виїжджати з Криму та ОРДЛО на авто без техпаспорта

Повідомляється, що таким правом можуть скористатися жителі окупованого Донбасу або Криму, які втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - техпаспорт. Або якщо він прийшов в непридатність.

У такому випадку дозволяється один раз перетнути КПВВ на підставі копії реєстраційної картки. Ця копія видається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцем звернення власника.

Фото: постанова Кабміну