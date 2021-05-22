На Донбассе за неделю пассажиропоток через КПВВ увеличился на 20%
На Донбассе ежедневный пропуск граждан фактически осуществляется лишь через один контрольный пункт въезда-выезда - "Станица Луганская". При этом пассажиропоток за неделю вырос на 20%.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
С украинской стороны пропуск граждан осуществляется ежедневно с 8:00 до 16:00. При этом боевики блокируют работы КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Через смежный пункт пропуска с "Новотроицким" оккупанты открывают дважды в неделю.
При этом боевики трижды нарушили режим работы гуманитарного дорожного коридора, направляя граждан через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.
"За неделю через КПВВ последовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 268 граждан и 59 транспортных средств - в направлении контролируемой территории. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 20%", - сообщили в МВД.
Также в министерстве добавили, что боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 26 граждан.
"По словам людей, среди причин отказов в пропуске были в "Станице Луганской" - отсутствие зарегистрированного места жительства на временно оккупированной Луганской области, а в "Новотроицком" - отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию", - рассказали в ведомстве.
Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста и управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены 167,9 тонны груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы", - добавили в МВД.
Напомним, в ближайшее время Украина начнет вакцинацию от коронавируса жителей оккупированных территорий.
Также сообщалось, что на переговорах Трехсторонней контактной группы достигли прогресса в открытии КПВВ на Донбассе. Однако украинская сторона в ТКГ опасается, что Россия может в последний момент снова сорвать их открытие.