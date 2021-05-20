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Арестович о договоренности по КПВВ: Россия в последний момент может не открыть

Новина українською →
Киев, Четверг 20 мая 2021 15:58
Арестович о договоренности по КПВВ: Россия в последний момент может не открыть Фото: советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Украина

На переговорах Трехсторонней контактной группы достигли прогресса в открытии контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Однако российская сторона может в последний момент снова сорвать их открытие.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, последняя отговорка российской стороны насчет КПВВ была в том, что она не чувствует себя в достаточной безопасности. Но каждую неделю пункты пропуска "Счастье" и "Золотое" в Луганской области пересекают гуманитарные грузы.

"Договорились до того, что предоставили полные гарантии безопасности. По состоянию на вчера, есть бессрочные гарантии безопасности обеих сторон… Есть определенная надежда, что мы продвинемся. Но надо понимать, что мы имеем дело с россиянами, и как бы все хорошо ни шло, в последний момент она может не открыть. Так же было 10 ноября, все было готово", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что российская сторона постоянно привязывает вопрос КПВВ к политическим уступкам и прямым переговорам с оккупационными властями. Для работы пунктов пропуска она должна подать официальное заявление ОБСЕ.

Отметим, в украинской делегации в ТКГ подчеркивают, что до возвращения "тишины" в регионе продвижение по другим вопросам невозможно.

Напомним, на сегодняшней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, решение конфликта на Донбассе на 99% зависит от Российской Федерации.

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