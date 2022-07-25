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Украинцам рассылают электронные письма, похищающие данные: как их распознать

Фото: хакеры рассылают украинцам опасные электронные письма, похищающие данные (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Хакеры массово распространяют среди украинцев опасные электронные письма с темой "Окончательный платеж" и одноименным вложением в виде TGZ-архива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу быстрого реагирования на компьютерные инциденты CETR-UA.

Отмечается, что открытие архива приведет к загрузке на компьютере вредоносных программ и, как следствие, краже данных.

Кибератаку связывают с группировкой UAC-0041 (российские хактивисты).

Напомним, закарпатским медиа разослали фейковые письма о якобы принудительной мобилизации местных венгров.

Кроме того, хакеры рассылали опасные письма со скомпрометированных электронных адресов государственных органов.

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