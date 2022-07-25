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Українцям розсилають електронні листи, що викрадають дані: як їх розпізнати

Фото: хакери розсилають українцям небезпечні електронні листи, що викрадають дані (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Хакери масово розповсюджують серед українців небезпечні електронні листи з темою "Остаточний платіж" та одноіменним вкладенням у вигляді TGZ-архіву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CETR-UA.

Зазначається, що відкриття архіву призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.

Кібератаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).

Нагадаємо, закарпатським медіа розіслали фейкові листи про нібито примусову мобілізацію місцевих угорців.

Окрім того, хакери розсилали небезпечні листи зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.

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