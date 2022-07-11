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Хакеры рассылают украинцам электронные письма якобы от имени государства: как их опознать

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 16:33
Хакеры рассылают украинцам электронные письма якобы от имени государства: как их опознать Фото: хакеры рассылают украинцам электронные письма якобы от имени государства (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Хакеры массово распространяют опасные письма с темой "Объединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации. Украина" со скомпрометированных электронных адресов государственных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Письма содержат вложения в виде XLS-документа с названием "Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022 года.xls".

Этот документ содержит макрос, активация которого приведет к запуску файла "baseupd.exe". Открытие файла повлечет поражение компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Кибератаку связывают с деятельностью группы UAC-0056, уже подозреваемой в кибератаке на госорганизации Украины, которая произошла 7 июля.

Специалисты группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты CERT-UA устанавливают обстоятельства компрометации учетных записей электронной почты, а также блокируют сервера управления вредоносной программой.

Кроме этого, Госспецсвязи настоятельно рекомендует использовать многофакторную аутентификацию для электронной почты с целью усиления собственной защиты.

Напомним, ранее россияне пытались взломать национальный телемарафон.

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