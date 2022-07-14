На Закарпатье разослали фейковые письма о мобилизации: СНБО предупреждает о провокации

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Письма были отправлены от имени Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ). Речь шла о том, что правительство Венгрии якобы будет оказывать материальную помощь "принудительно мобилизованным в украинскую армию закарпатским венграм".

Через некоторое время ОВКЗ опровергло информацию.

"Провокационная информация была разослана с электронной почты, похожей на официальную электронную почту Общества, однако зарегистрированной на другом доменном имени", - пишет пресс-служба ОВКЗ.