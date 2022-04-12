Украинцам рассказали, как защитить себя от химического оружия

Химическое оружие крайне вредно, а его использование не всегда удается быстро определить. Поэтому важно следить за сообщениями официальных источников информации и четко следовать их инструкциям. Такие сообщения должны содержать:

объявления о признаках применения химического оружия;

основные признаки обнаруженных химических веществ;

территорию их применения;

рекомендации по предотвращению поражения и первичной помощи;

способы обращения для пострадавших и номера экстренных служб;

указания для лиц, нуждающихся в эвакуации из зоны поражения.

Базовые сообщения о химической тревоге общие для всех категорий химических веществ. После подтверждения использования конкретных видов химического оружия, официальные сообщения и указания будут детализированы.

Признаки применения химического оружия

Если вы находитесь в зоне боевых действий, обращайте внимание на следующие внешние признаки применения химического оружия:

двое или более лиц стали недееспособными по непонятным причинам,

найдены неизвестные жидкости, порошки или пары,

чувствуются непонятные запахи или вкусы,

найдены неизвестные и/или оставленные без присмотра материалы, устройства или оборудование,

наблюдается массовая скорая гибель мелких животных (птиц, насекомых),

наблюдается массовое проявление физических симптомов поражения химическими веществами (подробно о физических симптомах читайте ниже).

Любой из этих признаков может являться индикатором применения химического оружия. Наличие нескольких признаков одновременно указывает на повышенную вероятность, что инцидент связан с применением химических веществ. Немедленно сообщайте о наличии таких признаков по единственному номеру вызова службы экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы) - 112.

Первоочередные действия в зоне химического поражения

Что делать, если вы оказались вблизи зоны поражения химическим оружием:

Если вы на улице:

Оставьте территорию поражения. Чем короче будет контакт с химическими веществами и чем дальше вы будете от эпицентра поражения, тем меньше будет потенциальный вред от них.

Старайтесь быстро двигаться, но не бежать. Ваше дыхание должно быть спокойным и медленным, чтобы вдыхать как можно меньше ядов.

Найдите укрытие поблизости. Если это возможно, возвращайтесь в свою квартиру.

Если во время химической тревоги вы в помещении:

Если возможно, поднимитесь на самый высокий этаж и найдите комнату с наименьшим количеством окон и дверей. Химические вещества, как правило, тяжелее воздуха, поэтому на верхних уровнях зданий воздух будет чище.

Уменьшите поток воздуха извне внутрь. Закройте окна, двери, вентиляционные проемы и все остальное, что помогает попадать воздуху в помещение снаружи.

Не ешьте и не пейте ничего, что могло испытать влияние химических веществ.

Включите новости по радио, телевидению или в Интернете, чтобы получать обновленные сообщения о здоровье и безопасности. Вам сообщат, когда будет безопасно выходить на улицу.

Если вы находитесь в своем автомобиле и не можете покинуть пораженную зону, сведите к минимуму риск воздействия химического вещества:

Съезжайте на обочину так, чтобы не блокировать и не мешать движению аварийных автомобилей.

Выключите двигатель и закройте все вентиляционные отверстия, втягивающие наружный воздух, включая вентиляционные отверстия кондиционера. Запуск двигателя и езда втягивают наружный воздух в автомобиль и могут подвергнуть воздействию химических веществ.

Чтобы свести к минимуму количество вдохновенного химического вещества, прикройте рот и нос тканью, например, шарфом или носовым платком.

Слушайте указания от аварийного персонала на месте происшествия или слушайте новости по радио или следите за официальными источниками в интернете.

Симптомы химического поражения и первоочередные меры по безопасности

Основные физические симптомы применения химических материалов:

миоз (чрезмерное сужение зрачков),

дезориентация и потливость,

подергивания и судороги,

раздражение дыхательных путей и затруднение дыхания,

раздражение глаз и кожи,

тошнота и рвота,

потеря сознания.

Что делать, если у вас появились симптомы химического поражения, или вы считаете, что у вас был контакт с химическим веществом (в течение 15 минут после воздействия):

Снимите верхний слой одежды.

Если возможно, положите одежду в пакет и закройте ее. Поместите этот герметичный пакет в другой пакет и запечатайте клейкой лентой. Позже будут представлены инструкции по его утилизации или очистке.

Если у вас есть признаки или симптомы воздействия едких или раздражающих веществ - например, покраснение, зуд и жжение глаз или кожи - промойте их водой.

Если глаза пекут или раздражены, промойте их водой в течение 10-15 минут. Не используйте мыло для промывания глаз.

Не прикасайтесь к другим людям, чтобы избежать возможного распространения химиката.

Поражение, вызванное химическим агентом, не может передаваться от человека человеку. Это не заразное заболевание, которое может передаваться при кашле или чихании. Однако люди могут распространять химическое вещество, если оно попадает на их кожу, одежду или волосы.

Люди также могут распространять химическое вещество через жидкости организма. Если кто-нибудь другой контактирует с химическим веществом таким образом, он может пострадать. После того как люди, подвергшиеся химическому воздействию, снимут верхнюю одежду и умоются, большинство химических веществ будет устранено, и вероятность распространения их значительно уменьшится.

Эвакуация из зоны поражения химическим оружием

Во время эвакуации из зоны поражения химическим оружием надевайте чистую плотную одежду, максимально закрывающую все участки тела. Если есть возможность, наденьте очки, маски, шапки и перчатки и дождевик.

Если вы находитесь в укрытии, сделайте запас воды, еды и предметов первой необходимости.

Территории, подвергшиеся воздействию химического оружия, могут оставаться опасными длительное время, от нескольких часов до нескольких месяцев. Не возвращайтесь в зону поражения без соответствующих распоряжений ГСЧС и других экстренных служб.