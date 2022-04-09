Украина получила более 200 тысяч ампул препарата для смягчения последствий химатак, - WSJ

Министерство здравоохранения Украины заказало антидот к химическому оружию. Гуманитарная организация Direct Relief заявила, что выполнила запрос Минздрава на поставку около 220 тысяч ампул препарата, который может быть использован для смягчения последствий применения химического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Препарат, называемый "Атропин", может повысить частоту сердечных сокращений и помочь уменьшить выделение слизи в легких или дыхательных путях человека. При достаточно быстром применении он может остановить действие отравления некоторыми нервно-паралитическими веществами.

"Direct Relief отправляет это лекарство с безоговорочной надеждой на то, что нападение, оправдывающее его применение, никогда не произойдет", - сообщила директор Direct Relief по фармацевтическим и клиническим вопросам Алисия Кларк.

Организация заявила, что отправила груз в Украину в начале этой недели со своего фармацевтического склада в Санта-Барбаре, штат Калифорния.