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Антидотов от химического оружия в больницах и войсках хватает, - Данилов

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 00:00
Антидотов от химического оружия в больницах и войсках хватает, - Данилов Алексей Данилов (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готова к потенциальному применению российской армией химического оружия. Антидоты присутствуют в достаточном количестве и в больницах, и в войсковых соединениях украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Алексея Данилова на телемарафоне.

"Ранее шла речь о том, что россияне могли готовить против ВСУ и некоторых наших городов химическую атаку. Была проведена соответствующая работа, прошло обучение медперсонала. На сегодняшний день антидоты есть в достаточном количестве в больницах и у наших сил обороны", – отметил глава СНБО.

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