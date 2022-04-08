Антидотов от химического оружия в больницах и войсках хватает, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готова к потенциальному применению российской армией химического оружия. Антидоты присутствуют в достаточном количестве и в больницах, и в войсковых соединениях украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Алексея Данилова на телемарафоне.
"Ранее шла речь о том, что россияне могли готовить против ВСУ и некоторых наших городов химическую атаку. Была проведена соответствующая работа, прошло обучение медперсонала. На сегодняшний день антидоты есть в достаточном количестве в больницах и у наших сил обороны", – отметил глава СНБО.
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