Українцям розповіли, як захистити себе від хімічної зброї

На тлі новин про те, що російські військові скинули на Маріуполь Донецькій області невідому отруйну речовину, українцям нагадали, як уберегти себе від хімічної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Хімічна зброя вкрай шкідлива, а її використання не завжди вдається швидко визначити. Тому важливо стежити за повідомленнями офіційних джерел інформації і чітко слідувати їх інструкціям. Такі повідомлення повинні містити:
Базові повідомлення про хімічну тривогу загальні для всіх категорій хімічних речовин. Після підтвердження використання конкретних видів хімічної зброї, офіційні повідомлення і вказівки будуть деталізовані.
Ознаки застосування хімічної зброї
Якщо ви перебуваєте в зоні бойових дій, звертайте увагу на наступні зовнішні ознаки застосування хімічної зброї:
Будь-яка з цих ознак може бути індикатором застосування хімічної зброї. Наявність декількох ознак одночасно вказує на підвищену ймовірність, що інцидент пов'язаний із застосуванням хімічних речовин. Негайно повідомляйте про наявність таких ознак за єдиним номером виклику служби екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби) - 112.
Першочергові дії в зоні хімічного ураження
Що робити, якщо ви опинилися поблизу зони ураження хімічною зброєю:
Якщо ви на вулиці:
Залиште територію ураження. Чим коротше буде контакт з хімічними речовинами і чим далі ви будете від епіцентру ураження, тим менше буде потенційної шкоди від них.
Намагайтеся швидко рухатися, але не бігти. Ваше дихання повинно бути спокійним і повільним, щоб вдихати якомога менше отрут.
Знайдіть притулок поблизу. Якщо це можливо, повертайтеся у свою квартиру.
Якщо під час хімічної тривоги ви в приміщенні:
Якщо можливо, підніміться на найвищий поверх і знайдіть кімнату з найменшою кількістю вікон і дверей. Хімічні речовини, як правило, важчі за повітря, тому на верхніх рівнях будівель повітря буде чистішим.
Зменште потік повітря ззовні всередину. Закрийте вікна, двері, вентиляційні отвори і все інше, що допомагає потрапляти повітрю в приміщення зовні.
Не їжте і не пийте нічого, що могло випробувати вплив хімічних речовин.
Включіть новини по радіо, телебаченню або в Інтернеті, щоб отримувати оновлені повідомлення про здоров'я та безпеку. Вам повідомлять, коли буде безпечно виходити на вулицю.
Якщо ви знаходитесь у вашому автомобілі і не можете покинути уражену зону, зведіть до мінімуму ризик впливу хімічної речовини:
З'їжджайте на узбіччя так, щоб не блокувати і не заважати руху аварійних автомобілів.
Вимкніть двигун і закрийте всі вентиляційні отвори, що втягують зовнішнє повітря, включаючи вентиляційні отвори кондиціонера. Запуск двигуна і їзда втягують зовнішнє повітря в автомобіль і можуть піддати впливу хімічних речовин.
Щоб звести до мінімуму кількість хімічної речовини, яку ви вдихнете, прикрийте рот і ніс тканиною, наприклад, шарфом або носовою хусткою.
Слухайте вказівки від аварійного персоналу на місці події або слухайте новини по радіо або стежте за офіційними джерелами в Інтернеті.
Симптоми хімічного ураження і першочергові заходи з безпеки
Основні фізичні симптоми застосування хімічних матеріалів:
Що робити, якщо у вас з'явилися симптоми хімічного ураження, або ви вважаєте, що у вас був контакт з хімічною речовиною (протягом 15 хвилин після впливу):
Ураження, викликане хімічним агентом, не може передаватися від людини людині. Це не заразне захворювання, яке може передаватися при кашлі або чханні. Однак люди можуть поширювати хімічну речовину, якщо вона потрапляє на їх шкіру, одяг або волосся.
Люди також можуть поширювати хімічну речовину через рідини організму. Якщо хтось інший контактує з хімічною речовиною таким чином, він може постраждати. Після того як люди, які зазнали хімічного впливу, знімуть верхній одяг і вмиються, більшість хімічних речовин буде усунуто, і ймовірність поширення їх значно зменшиться.
Евакуація із зони ураження хімічною зброєю
Під час евакуації із зони ураження хімічною зброєю надягайте чистий щільний одяг, який максимально закриває всі ділянки тіла. Якщо є можливість, надіньте окуляри, маску, шапку і рукавички і дощовик.
Якщо ви перебуваєте в укритті, зробіть запас води, їжі і предметів першої необхідності.
Території, що зазнали впливу хімічної зброї, можуть залишатися небезпечними тривалий час, від декількох годин до декількох місяців. Не повертайтеся в зону ураження без відповідних розпоряджень ДСНС та інших екстрених служб.
Нагадаємо, Україна отримала понад 200 тисяч ампул препарату для пом'якшення наслідків хімічних атак.
Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що антидотів від хімічної зброї в лікарнях і військах вистачає.
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