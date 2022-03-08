Украинцам рассказали, как усыновить ребенка во время войны
Во время войны в Украине многие люди желают взять в семью детей и позаботиться о них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Дарью Герасимчук.
По ее словам, что чем хуже ситуация в стране, тем больше украинцев хотят взять в семью детей и позаботиться о них.
В частности, взрослые хотят спасти детей от гибели. Однако на сегодня в Украине усыновить ребенка невозможно.
"Усыновление происходит по определенной процедуре. Усыновление - это навсегда. Поэтому нельзя просто так взять даже во время войны и отдать детей на усыновление", - заявила Герасимчук.
К тому же все желающие усыновить ребенка должны пройти определенные курсы, подготовить пакет документов и стать на специальный учет. После этого - знакомство с ребенком.
Отмечается, что во время войны это - невозможно.
Кроме того, сейчас есть возможность временного устройства детей в семью. Для этого нужно обратиться в службу по делам детей, оставить свои контактные данные и впоследствии подать определенные документы.
Также в Telegram заработал чат-бот - "Дитина не сама". Все желающие могут подать там заявку.
Ранее мы сообщали, что в Украине создали Telegram-канал для поиска пропавших детей.
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