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Украинцам рассказали, как усыновить ребенка во время войны

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 04:57
Украинцам рассказали, как усыновить ребенка во время войны Как усыновить ребенка во время войны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны в Украине многие люди желают взять в семью детей и позаботиться о них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Дарью Герасимчук.

По ее словам, что чем хуже ситуация в стране, тем больше украинцев хотят взять в семью детей и позаботиться о них.

В частности, взрослые хотят спасти детей от гибели. Однако на сегодня в Украине усыновить ребенка невозможно.

"Усыновление происходит по определенной процедуре. Усыновление - это навсегда. Поэтому нельзя просто так взять даже во время войны и отдать детей на усыновление", - заявила Герасимчук.

К тому же все желающие усыновить ребенка должны пройти определенные курсы, подготовить пакет документов и стать на специальный учет. После этого - знакомство с ребенком.

Отмечается, что во время войны это - невозможно.

Кроме того, сейчас есть возможность временного устройства детей в семью. Для этого нужно обратиться в службу по делам детей, оставить свои контактные данные и впоследствии подать определенные документы.

Также в Telegram заработал чат-бот - "Дитина не сама". Все желающие могут подать там заявку.

Ранее мы сообщали, что в Украине создали Telegram-канал для поиска пропавших детей.

Также мы писали, как пересечь границу несовершеннолетним. В погранслужбе дали разъяснения.

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