В Украине создали Telegram-канал для поиска пропавших детей

В Украине создали Telegram-канал, который оперативно дает информацию о детях, которые потерялись или наоборот – были найдены.

Telegram-канал поможет родителям отыскать пропавших детей, которые в хаосе первых дней вторжения России в Украину, могли потерять контакт с родными.

Как работает канал

В запросе нужно указать: имя и фамилию пропавшего человека, дату рождения, обстоятельства, при которых человек исчез, когда был последний контакт и контактный номер.

С помощью этой базы можно искать также и взрослых, с которыми была потеряна связь.

Создатели Telegram-канала просят максимально проверять всю информацию, так как сейчас очень много разнообразных фейков. А это приводит к сильной панике среди людей.

Адрес канала по поиску людей - https://t.me/poshuk_znyklyh

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