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Українцям розповіли, як усиновити дитину під час війни

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Вівторок 08 березня 2022 04:57
Українцям розповіли, як усиновити дитину під час війни Як усиновити дитину під час війни (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час війни в Україні багато людей бажають взяти у родину дітей та потурбуватися про них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену з прав дитини Дар'ю Герасимчук.

За її словами, що чим гірша ситуація в країні, тим більше українців бажають взяти у родину дітей та потурбуватися про них.

Зокрема, дорослі хочуть врятувати дітей від загибелі. Однак на сьогодні в Україні усиновити дитину неможливо.

"Усиновлення відбувається за певною процедурою. Усиновлення - це назавжди. Тому не можна просто так взяти навіть під час війни та віддати дітей на усиновлення", - заявила Герасимчук.

До того ж усі охочі усиновити дитину мають пройти певні курси, підготувати пакет документів та стати на спеціальний облік. Після цього - знайомство з дитиною.

Зазначається, що під час війни це - неможливо.

Окрім того, зараз є можливість тимчасового влаштування дітей у родину. Для цього потрібно звернутися до служби у справах дітей, залишити свої контактні дані та згодом подати певні документи.

Також у Telegram запрацював чат-бот - "Дитина не сама". Усі охочі можуть подати там заявку.

Раніше ми повідомляли, що в Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих дітей.

Також ми писали, як перетнути кордон неповнолітнім. У прикордонній службі дали роз'яснення.

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