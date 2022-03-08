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Украинцам рассказали, как определить пропагандистские Telegram-каналы и куда сообщать

Автор: Роман Мирончук

С начала войны России против Украины российские пропагандисты начали массово использовать новые Telegram-каналы/чаты с символом "Z" в названии (в разных вариациях).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Значительную часть этих каналов наполняют подразделения информационно психологических операций ВС врага.

Telegram также использует российскую разведку для отслеживания техники ВСУ и корректировки ракетно-артиллерийского огня.

Если вы увидели в Telegram канал/чат с различными интерпретациями использования символа Z (руZZкие, время Z и т.д.), сообщите об этом в @stop_russian_war_bot или https://t.me/stoprussiachannel.

Напомним, украинцев предупредили, что вражеские хакеры распространяют вредоносный файл.

Мы также писали о том, что развенчали очередной фейк о том, что военное положение не освобождает украинцев от платы за коммуналку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Война России против Украины