Украинцев предупредили, что вражеские хакеры распространяют вредоносный файл
Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор враг пытается нанести удар со всех фронтов. Также хакеры продолжают атаковать украинские информационные ресурсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.
В частности, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружили файл "справка.zip", который содержит файл контекстной справки "dovidka.chm".
Также упомянутый CHM-файл содержит изображение-приманку image.jpg" (справка о порядке действий во время артиллерийских обстрелов) и файл "file.htm" со вредоносным программным кодом.
Важно, что его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor.
Кроме того, в случае обнаружения такого файла, нужно изолировать компьютеры и сообщить об этом CERT-UA.
Ранее мы сообщали, что враг подготовил новый фейк о якобы секретной тюрьме СБУ и ЦРУ.
Также мы писали, что развенчали очередной фейк о том, что военное положение не освобождает украинцев от платы за коммуналку.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!