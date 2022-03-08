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Украинцев предупредили, что вражеские хакеры распространяют вредоносный файл

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Вторник 08 марта 2022 00:39
Украинцев предупредили, что вражеские хакеры распространяют вредоносный файл Оккупанты распространяют вредоносный файл (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор враг пытается нанести удар со всех фронтов. Также хакеры продолжают атаковать украинские информационные ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.

В частности, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружили файл "справка.zip", который содержит файл контекстной справки "dovidka.chm".

Также упомянутый CHM-файл содержит изображение-приманку image.jpg" (справка о порядке действий во время артиллерийских обстрелов) и файл "file.htm" со вредоносным программным кодом.

Важно, что его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor.

Кроме того, в случае обнаружения такого файла, нужно изолировать компьютеры и сообщить об этом CERT-UA.

Ранее мы сообщали, что враг подготовил новый фейк о якобы секретной тюрьме СБУ и ЦРУ.

Также мы писали, что развенчали очередной фейк о том, что военное положение не освобождает украинцев от платы за коммуналку.

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