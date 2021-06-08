Украинцам пересчитали пенсии: кому именно и на сколько повысили выплаты
Перерасчет пенсий в Украине провели для работающих пенсионеров. Его провели с 1 апреля после получения данных от налоговой о начисленных и уплаченных страховых взносах за I квартал 2021 года.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики.
Сообщается, что работающие пенсионеры в июне получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май. Перерасчет провели тем, у кого после назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали.
"Страховой стаж, приобретенный за этот период, учтен при исчислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату - пенсия исчислена с учетом увеличенной заработной платы", - говорится в сообщении.
В общей сложности пересчитали пенсии для 313 000 работающих пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 грн.
Напомним, ранее сообщалось, что в июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 миллиона пенсионеров. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%.
Также стало известно, что переселенцам хотят разрешить получать пенсионные выплаты в отделениях "Укрпочты".