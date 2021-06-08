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Українцям перерахували пенсії: кому саме і на скільки підвищили виплати

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Вівторок 08 червня 2021 18:57
Українцям перерахували пенсії: кому саме і на скільки підвищили виплати Фото: працюючим пенсіонерам перерахували виплати (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перерахунок пенсій в Україні провели для працюючих пенсіонерів. Його провели з 1 квітня після отримання даних від податкової про нараховані та сплачені страхові внески за I квартал 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики.

Повідомляється, що працюючі пенсіонери в червні отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень і травень. Перерахунок провели тим, у кого після призначення пенсії або попереднього перерахунку пройшло не менше 24 місяців і вони в цей час працювали.

"Страховий стаж, набутий за цей період, враховано при обчисленні нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які придбали не менше 24 місяців страхового стажу і мали велику заробітну плату - пенсію обчислено з урахуванням збільшеної заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

В цілому перерахували пенсії для 313 000 працюючих пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні буде проведена індексація пенсій для ще 1 мільйона пенсіонерів. З 1 березня пенсії проіндексовані для 8 млн пенсіонерів на 11%.

Також стало відомо, що переселенцям хочуть дозволити отримувати пенсійні виплати у відділеннях "Укрпошти".

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