Когда украинцам могут отказать в вызове экстренной медпомощи: разъяснение Минздрава

В Национальной службе здоровья рассказали, когда украинцам могут отказывать в вызове экстренной медпомощи . Ее предоставление является бесплатным.

"Диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным именно для службы экстренной медпомощи. При жалобах только на температуру, когда пациент даже не делал попытки выпить жаропонижающий препарат, для того, чтобы измерить давление или сделать инъекцию, или для выполнения функции такси для пациентов, которые не нуждаются в экстренной медицинской помощи", - отмечают в ведомстве.

В Нацслужбе подчеркивают, что из-за подобного рода вызовы, пациент, который на самом деле нуждается в экстренной помощи, может ее не дождаться.

"Также бригады экстренной помощи выезжают в случае критического состояния к пациентам с COVID-19 и на месте оценивают состояние здоровья человека, определяют потребность в госпитализации и транспортируют лиц с подозрением на COVID-19 в определенную больницу", - указано в сообщении.

При этом если пациент с COVID-19 не требует госпитализации, ему оказывают необходимую медицинскую помощь и рекомендации.