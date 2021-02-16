На экстренную медпомощь украинцам направили уже почти 3 млрд гривен в 2021

В 2021 году Национальная служба здоровья перечислила уже почти 3 миллиарда гривен за предоставление экстренной медицинской помощи. Речь идет и о пациентах с COVID-19.

Указано, что ведомство заключило договоры с 25 центрами экстренной медицинской помощи каждой области и Киева. В 2020 году они получили более 13 млрд гривен за предоставление экстренной помощи пациентам.

"В 2020 году больше всего выплат от НСЗУ получил Центр экстренной медицинской помощи города Киева - более 1 млрд 100 млн гривен. Центры экстренной медицинской помощи Харьковской и Днепропетровской областей получили 976 и 933 миллионов гривен соответственно", - сказано в сообщении.

Уже с 1 апреля будет действовать Программа медицинских гарантий-2021. Украинцы могут рассчитывать на бесплатную экстренную помощь по принципу экстерриториальности. При обращении к человеку отправится бригада, которая находится ближе к месту происшествия. Пациента должны транспортировать в ближайшую больницу, которая имеет контракт с НСЗУ и способна предоставить соответствующую медпомощь.

Подчеркивается, что экстренную медпомощь пациент получает независимо от наличия декларации по семейным врачом. Для вызова скорой не нужно электронное направление.