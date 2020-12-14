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Зеленский просит ускорить строительство приемных экстренной медпомощи

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 14:54
Зеленский просит ускорить строительство приемных экстренной медпомощи
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский просит ускорить процесс строительства приемных отделений экстренной медицинской помощи. Сейчас готовы лишь половина из 210 приемных.

Об этом президент заявил во время селекторного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, до конца года в готовых приемных отделения будет проходить прием современного оборудования.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", - заявил Зеленский.

Напомним, по состоянию на 14 декабря в Украине заполнены 43,3% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего введено более 63 тысяч коек.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили менее 6,5 тысячи новых случаев COVID-19. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.

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