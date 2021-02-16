Коли українцям можуть відмовити у виклику екстренної меддопомоги: роз'яснення МОЗ

У Національній службі здоров'я розповіли, коли українцям можуть відмовити у виклику екстренної меддопомоги . Її надання є безоплатним.

"Диспетчер має право відмовити у виклику, який по суті є необґрунтованим саме для служби екстреної меддопомоги. При скаргах лише на температуру, коли пацієнт навіть не робив спроби випити жарознижуючий препарат, для того, щоб виміряти тиск чи зробити ін’єкцію або, щоб виконати функцію таксі для пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги", - зазначають у відомстві.

У Нацслужбі підкреслюють, що через подібного роду виклики, пацієнт, який насправді потребує екстреної допомоги, може її не дочекатися.

"Також бригади екстреної допомоги виїжджають у разі критичного стану до пацієнтів з COVID-19 і на місці оцінюють стан здоров’я людини, визначають потребу у госпіталізації та транспортують осіб з підозрою на COVID-19 до визначеної лікарні", - вказано у повідомленні.

При цьому якщо пацієнт з COVID-19 не потребує госпіталізації, йому надають необхідну медичну допомогу та рекомендації.