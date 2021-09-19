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В украинской армии внедрили более 300 стандартов НАТО

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 сентября 2021 16:30
В украинской армии внедрили более 300 стандартов НАТО Фото: В украинской армии внедрили более 300 стандартов НАТО ( flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

В украинской армии уже внедрили 303 нормативных документа Североатлантического альянса. Об этом сообщил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.

По его словам, значительную часть работы в рамках процесса евроатлантической интеграции составляет внедрения практик, принципов и стандартов НАТО.

"На сегодня уже введены 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы", - уточнил Павелко.

Он также отметил, что в прошлом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (ЕОР). Это дает возможность для дальнейшего углубления практического сотрудничества.

"Наивысшей степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО. Сегодня мы продолжаем предоставлять вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины численностью 40 военнослужащих", - добавил он.

Напомним, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом сообщил Зеленский после встречи с Байденом.

Ранее сообщалось, что войска НАТО примут участие в учениях в Украине. Это произойдет уже в этом месяце.

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