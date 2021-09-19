В українській армії впровадили понад 300 стандартів НАТО

В українській армії вже впровадили 303 нормативних документи Північноатлантичного альянсу . Про це повідомив начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрмияInform .

За його словами, значну частку роботи у рамках процесу євроатлантичної інтеграції складає впровадження практик, принципів та стандартів НАТО.

"На сьогодні вже запроваджено 303 нормативних документи НАТО шляхом розроблення 331 національного документа. Запроваджені стандарти НАТО застосовуються у таких галузях, як воєнна політика, безпека та стратегічне планування, операції та бойові дії, розвідка, інформаційні та психологічні операції, зв’язок, розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, стратегічні комунікації та гендерні перспективи", - уточнив Павелко.

Він також зазначив, що минулого року Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями (ЄОР). Це дає можливість для подальшого поглиблення практичної співпраці.

"Найвищим ступенем нашої співпраці з НАТО є участь національного персоналу та контингентів в операціях та місіях з підтримання міжнародного миру та безпеки під проводом Альянсу. Сьогодні ми продовжуємо надавати внесок в миротворчі зусилля Альянсу, беручи участь в операції НАТО у Косові (KFOR. – Ред.), де виконує завдання інженерний підрозділ Збройних Сил України чисельністю 40 військовослужбовців", - додав він.