ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Поддержка вступления в НАТО в украинских городах колеблется от 17 до 81%

Новина українською →
Украина, Пятница 17 сентября 2021 13:21
Поддержка вступления в НАТО в украинских городах колеблется от 17 до 81% Фото: вступление Украины в НАТО больше всего поддерживают во Львове (Getty Images))
Автор: Александр Белоус

Если бы в Украине проводился референдум о вступлении в НАТО, большинство жителей городов (51%) проголосовали бы за. Но поддержка очень неравномерна и падает с запада на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Самая высокая поддержка вступления Украины в НАТО на Галичине - 81% во Львове, 79% в Тернополе и 78% в Ивано-Франковске.

В Киеве 61% опрошенных поддержали бы вступление в НАТО.

Самая низкая поддержка вступления Украины в НАТО на востоке и юге страны: в Харькове 33% респондентов за, 46% - против, в Одессе 28% - за, 44% - против, в Северодонецке 18% - за, 61% - против, в Мариуполе 17% - за, 60% - против.

Поддержка вступления в НАТО в украинских городах колеблется от 17 до 81%

Аналогичная ситуация со вступлением Украины в ЕС. Если во Львове вступление поддерживают 86% жителей, то в Мариуполе - лишь 22%.

Поддержка вступления в НАТО в украинских городах колеблется от 17 до 81%

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, которые не находятся под контролем оккупационных войск России, включая Мариуполь и Северодонецк. Опрос проведен 12 мая - 3 июня 2021 года на основе выборки, которая включала 19196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Напомним, по данным КМИС, в течение последних двух лет готовность

Напомним, по данным КМИС, в течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько увеличилась: доля сторонников НАТО, выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году, а доля противников упала до минимума в 24%.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит