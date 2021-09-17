Поддержка вступления в НАТО в украинских городах колеблется от 17 до 81%

Если бы в Украине проводился референдум о вступлении в НАТО, большинство жителей городов (51%) проголосовали бы за. Но поддержка очень неравномерна и падает с запада на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Самая высокая поддержка вступления Украины в НАТО на Галичине - 81% во Львове, 79% в Тернополе и 78% в Ивано-Франковске.

В Киеве 61% опрошенных поддержали бы вступление в НАТО.

Самая низкая поддержка вступления Украины в НАТО на востоке и юге страны: в Харькове 33% респондентов за, 46% - против, в Одессе 28% - за, 44% - против, в Северодонецке 18% - за, 61% - против, в Мариуполе 17% - за, 60% - против.

Аналогичная ситуация со вступлением Украины в ЕС. Если во Львове вступление поддерживают 86% жителей, то в Мариуполе - лишь 22%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, которые не находятся под контролем оккупационных войск России, включая Мариуполь и Северодонецк. Опрос проведен 12 мая - 3 июня 2021 года на основе выборки, которая включала 19196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Напомним, по данным КМИС, в течение последних двух лет готовность