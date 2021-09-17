ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Войска НАТО примут участие в учениях "Объединенные усилия-2021" в Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 17 сентября 2021 20:04
Войска НАТО примут участие в учениях "Объединенные усилия-2021" в Украине Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Совет национальной безопасности и обороны принял решение допустить иностранные войска к "Объединенным усилиям - 2021". Учения оборонного характера будут проходить с 22 по 30 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова во время брифинга.

"Министр обороны докладывал вопрос об учениях Объединенные усилия 2021", в которых мы работаем с партнерами в рамках стран-членов НАТО. Они начнутся уже в сентябре этого года, на следующей неделе. И мы сегодня проголосовали за допуск наших партнеров, иностранных государств к этим учениям", - заявил Данилов.

В учениях "Объединенные усилия-2021" примут участие около 15 стран среди которых члены НАТО и ее партнеры. Тренировки направлены на защиту страны и повышение ее оборонных возможностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО СНБО Украина Алексей Данилов
NEWS
Зеленский отправится в США 20 сентября. Выступит на Генассамблее ООН
Зеленский отправится в США 20 сентября. Выступит на Генассамблее ООН
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит