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Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, - Зеленский

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Воскресенье 12 сентября 2021 23:36
Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Байден поддерживает вступление Украины в НАТО. Это сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Однако, по словам главы украинского государства, Байден добавил, что данное решение не полностью зависит от Соединенных Штатов.

"Но это зависит не только от меня", - привел украинский лидер слова главы Белого дома, сказанные им в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.

Кроме того, в ходе интервью, президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что речь о "выходе" США из Украины не идет, а Вашингтону наоборот необходимо наращивать свое присутствие.

"Я сказал президенту Байдену относительно возможного выхода из Украины: что это значит - уйти из Украины? Все полностью наоборот - США должны наращивать свое присутствие", - сказал Зеленский, комментируя попытки сравнивать ситуацию в Украине и в Афганистане, где США оставили своих союзников.

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Владимир Зеленский Джозеф Байден НАТО
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