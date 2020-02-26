Украинскому политзаключенному в РФ угрожают изнасилованием, - Денисова

Фото: Владимир Якименко (facebook.com/denisovaombudsman)

Угрозы связаны с неоднократными жалобами Якименко на отсутствие медицинской помощи со стороны администрации колонии

Украинскому политзаключенному Владимиру Якименко администрация российской тюрьмы угрожает изнасилованием. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, угрозы связаны с тем, что Якименко неоднократно обращался к украинскому омбудсмену и представителям дипломатических учреждений Украины, после чего осуществлялись проверки колонии "ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области", где содержится украинских политзаключенный.

"Гражданина Украины, который незаконно удерживают в "ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области", планируют перевести в тюремную больницу "ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области", якобы для лечения. Вместе с тем, администрация исправительной колонии грозит Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют", - сообщила Денисова.

Также украинский омбудсмен отметила, что несмотря на требования провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Якименко, он до сих пор не осмотрен врачами. При этом уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует на обращения Денисовой.

"Из-за этого снова обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко, а также содействовать в обеспечении безопасности и оказания надлежащей медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины", - написала Денисова.

Ранее РБК-Украина писало, что Денисова обратилась в РФ с требованием предоставить информацию о местонахождении украинской политзаключенной Галины Долгополой. Как отметила украинский омбудсмен, информация о местонахождении Долгополой отсутствует с начала февраля.

Также сообщалось, что в Российской Федерации и оккупированном Крыму в настоящее время незаконно удерживаются уже 116 украинских политзаключенных.