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Местонахождение политзаключенной Долгополой в РФ неизвестно, - Денисова

Новости » Общество     25.02.2020 - 18:15
Местонахождение политзаключенной Долгополой в РФ неизвестно, - Денисова
Фото: Галина Долгополая (facebook.com/denisovaombudsman)

Информация о местонахождении Долгополой отсутствует с начала февраля

Российская Федерация скрывает информацию о местонахождении украинской политзаключенной Галины Долгополой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Как отметила Денисова, Галину Долгополую задержали 27 ноября 2019 года на временно оккупированной территории Крыма по обвинению в "государственной изменен". Последнее место содержания украинки "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по Москве".

"С начала февраля 2020 нет официального подтверждения где именно на территории РФ содержится незаконно заключенная гражданка Украины Галина Долгополая", - сообщила украинский омбудсмен.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой принять меры для подтверждения местонахождения Галины Долгополой, а также проверить соблюдение прав. Омбудсмен отметила, что родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии здоровья Долгополой.

Напомним, РБК-Украина писало, что сотрудники ФСБ России задержали в Крыму крымчанина, подозреваемого в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана. В настоящий момент он задержан. Суд заключил его под стражу.

Ранее Денисова сообщала о нарушении прав украинских политзаключенных в России Олега Приходько, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Наримана Мемедеминова, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова и Узеира Абдуллаева.

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