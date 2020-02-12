В РФ и оккупированном Крыму незаконно удерживаются 116 украинских политзаключенных, - Денисова

Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Уже есть 29 приговоров в отношении наших граждан, которые убегали и не хотели служить в вооруженных силах страны-агрессора

В Российской Федерации (РФ) и оккупированном Крыму в настоящее время незаконно удерживаются уже 116 наших политзаключенных. Об этом написала Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, на сегодня уже есть 29 приговоров в отношении наших граждан, которые убегали и не хотели служить в вооруженных силах страны-агрессора.

"Сейчас они отбывают наказание, но когда выйдут из мест несвободы будут снова призваны в ВСУ России. Мы должны также заботиться и об их правах", - сообщила Денисова.

"Самое главное - вопрос политзаключенных. Сейчас уже 116 наших граждан незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями", - написала она.

Она также отметила, что через обращения граждан также стали известны факты нарушения их права на доступ к административным услугам. В частности, не обеспечивается установления фактов рождения и смерти за одни сутки, как это предусмотрено ст. 317 Гражданско-процессуального кодекса Украины. Сейчас такая процедура на практике занимает от 2 до 6-ти недель.

"Соответствующая ситуация сложилась из-за незавершенной судебной реформы и недоукомплектованности судов. Например, на 17 предусмотренных штатным расписанием мест - всего 4 судьи. Это приводит к реализации коррупционных схем. Люди, чтобы получить решение суда и соответствующую регистрацию за сутки или вообще без своего присутствия, платят 2000-2500 грн", - добавила Денисова.

Напомним, Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой из-за нарушения прав украинских политзаключенных.

Ранее РБК-Украина писало, что фигуранта первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева содержат в российском СИЗО в Ростовской области с нарушением прав.