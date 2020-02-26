Українському політв'язню в РФ погрожують зґвалтуванням, - Денісова

Фото: Володимир Якименко (facebook.com/denisovaombudsman)

Загрози пов'язані з неодноразовими скаргами Якименко на відсутність медичної допомоги зі сторони адміністрації колонії

Українському політв'язню Володимиру Якименко адміністрація російської в'язниці загрожує зґвалтуванням. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова Facebook.

За її словами, загрози пов'язані з тим, що Якименко неодноразово звертався до українського омбудсмена і представникам дипломатичних установ України, після чого здійснювалися перевірки колонії "ФКУ ІК 4 УФСІН Росії по Саратовської області", де міститься українських політв'язень.

"Громадянина України, якого незаконно утримують в "ФКУ ІК 4 УФСІН Росії по Саратовської області" планують перевести в тюремну лікарню "ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСІН Росії по Саратовської області", нібито для лікування. Разом з тим, адміністрація виправної колонії загрожує Володимиру, що в цій лікарні його зґвалтують", - повідомила Денисова.

Також український омбудсмен зазначила, що незважаючи на вимоги провести медичне обстеження і надати необхідне лікування Якименко, він досі не оглянутий лікарями. При цьому уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова майже три місяці не реагує на звернення Денисової.

"Через це знову звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно вжити заходів, щоб не допустити заподіяння шкоди фізичному і психічному здоров'ю Володимира Якименка, а також сприяти у забезпеченні безпеки і надання належної медичної допомоги незаконно засудженому громадянину України", - написала Денисова

Раніше РБК-Україна писало, що Денисова звернулася до РФ з вимогою надати інформацію про місцезнаходження українського політв'язня Галини Довгополої. Як зазначила український омбудсмен, інформація про місцезнаходження Довгополої відсутня з початку лютого.

Також повідомлялося, що в Російській Федерації і окупованому Криму в даний час незаконно утримуються вже 116 українських політв'язнів.