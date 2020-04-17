Українського виробника апаратів ШВЛ можуть виставити на продаж, - "Схеми"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Укроборонпром" веде переговори з Фондом держмайна про приватизацію заводу "Буревісник"

Концерн "Укроборонпром" веде переговори щодо приватизації збанкрутілого державного підприємства "Буревісник", який раніше виробляв апарати штучної вентиляції легень "Бриз". Про це йдеться у репортажі "Ехо "Буревісника" програми "Схеми: корупція в деталях".

Наразі виробництво на підприємстві повністю зупинене, а все майно "Буревісника" арештоване. Через накопичені більш ніж 100 млн боргів завод залишився без світла, тепла і води.

"Завод перебуває в дуже скрутному становищі. З точки зору, чи може цей завод бути виробничим комплексом у майбутньому - я думаю, що, скоріше, ні. Це рішення і нашого правління, і завод, звісно, ми готували для передачі Фонду держмайна", - повідомив заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

У свою чергу у Фонді держмайна відзначили, що рішення про приватизацію заводу буде ухвалювати Кабмін, оскільки такий алгоритм дій прописаний у статуті "Укроборонпрому".

"Укроборонпром" дійсно запропонував до приватизації ДП "Київський державний завод "Буревісник". Проте, відповідно до статуту концерну, рішення про виключення підприємства з учасників концерну має ухвалювати Кабінет міністрів. Тільки після цього Фонд державного майна почне процедури щодо можливої приватизації заводу", - повідомили у Фонді.

Початком банкрутства заводу називають 2009 рік, коли у світі почалася епідемія свинячого грипу. Тоді "Буревісник" виготовив близько 1000 ШВЛ, однак оплату отримав приблизно за третину з них. Відтоді підприємство почало накопичувати борги.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в українських лікарнях є 2 тисячі апаратів ШВЛ. Також у Офісі президента заявили, що у найближчі тижні українські лікарні отримають сотні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва.